Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Епідемічна рокіровка: Вінницька область перейшла до червоної зони, Чернівецька – до жовтої

18 Листопада 2021, 09:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
карантин
Джерело: Depositphotos

Станом на четвер, 18 листопада, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав понад 20 тис. осіб. Згідно з даними МОЗ, показниками червоної зони відповідають 19 областей України. До червоної зони перейшла Вінницька область.

Таким чином, в помаранчевій зоні перебувають три області – Закарпатська, Полтавська та Харківська.

Найбільш епідемічно спокійними є Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька області. Тут найнижчі в Україні показники рівня захворюваності.

Читайте також:
коронавирусСтатистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 1 483 випадки хвороби

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також у країні продовжено режим надзвичайної ситуації.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка