Станом на четвер, 18 листопада, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав понад 20 тис. осіб. Згідно з даними МОЗ, показниками червоної зони відповідають 19 областей України. До червоної зони перейшла Вінницька область.

Таким чином, в помаранчевій зоні перебувають три області – Закарпатська, Полтавська та Харківська.

Найбільш епідемічно спокійними є Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька області. Тут найнижчі в Україні показники рівня захворюваності.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також у країні продовжено режим надзвичайної ситуації.