В Україні посилюють епідеміологічний нагляд за гострими в’ялими паралічами (поліомієлітом). Так, проведуть детальний аналіз даних щодо профілактичних щеплень проти поліомієліту серед невакцинованих дітей від 6 місяців до 15 років.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря № 20 Про заходи щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні від 19 листопада 2021 року.

Структурні підрозділи з охорони здоров’я Київської міської та обласних державних адміністрацій, заклади охорони здоров’я всіх форм власності мають проаналізувати виявлені за останні 6 місяців випадки гострого в’ялого паралічу (ГВП) у дітей віком до 15 років, госпіталізованих у відділення інфекційного та/або неврологічного профілю. Йдеться про ті області (та м. Київ), де показник таких випадків на 100 тисяч осіб менший за 0,01.

Кожна людина з випадком ГВП має бути лабораторно обстежена для підтвердження або спростування діагнозу поліомієліт. У разі підтвердження випадку ГВП необхідно відбирати проби біоматеріалу в осіб, які контактували з хворим у домашніх умовах, у лікарні та в організованих колективах.

У МОЗ зазначили, що з батьками, які відмовляються від щеплень проти поліомієліту для своїх дітей, проведуть інформаційну роботу щодо високих ризиків інфікування та поширення поліомієліту серед невакцинованих.

Керівники центрів контролю та профілактики хвороб, Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України, Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) серед іншого мають розширити точки відбору зразків із довкілля (стічні води відділень інфекційного, неврологічного профілю) на територіях усіх областей.

Крім того, проведуть детальний аналіз даних щодо профілактичних щеплень проти поліомієліту серед невакцинованих дітей від 6 місяців до 15 років.

У жовтні 2021 року на Рівненщині у багатодітній родині підтвердили параліч внаслідок поліомієліту у 1,5-річної дитини. Батьки дитини свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

До цього випадку в Україні востаннє діти хворіли на поліомієліт у 2015 році. Тоді інфікувалися двоє дітей, які на все життя залишилися паралізованими.