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Хотів бути здоровим. В Індії чоловік зробив 12 Covid-щеплень

17 Січня 2022, 08:50
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Хотів бути здоровим. В Індії чоловік зробив 12 Covid-щеплень
Джерело: Depositphotos

В Індії чоловік отримав аж 12 доз вакцини від коронавірусу.

З лютого 2021-го до січня 2022 року 84-річний Брахамдев Мандал багаторазово проходив ревакцинацію, доки чоловіка не викрили представники місцевої влади.

Чоловік аргументував свій вчинок тим, що не хотів захворіти на коронавірус, а почуватися здоровим та захищеним.

Він розповів працівникам ЗМІ, що за рік жодного разу не хворів.

Зробити багато щеплень йому вдалося завдяки використанню паспортів інших людей, з ними він приходив на вакцинацію від коронавірусу.

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Тепер його очікує кримінальна відповідальність.

Імунізація триває у світі з грудня 2020 року. Успіхів у цьому досягли країни ЄС, ОАЕ, Ізраїль. Там громадяни уже отримали й додаткові дози. Однак в Африці, наприклад, мало громадян зробили щеплення.

ВООЗ закликає проводити вакцинацію рівномірно, адже лише так вийде подолати пандемію.

Джерело: Daily Mail

Теги
Індія , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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