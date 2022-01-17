В Індії чоловік отримав аж 12 доз вакцини від коронавірусу.

З лютого 2021-го до січня 2022 року 84-річний Брахамдев Мандал багаторазово проходив ревакцинацію, доки чоловіка не викрили представники місцевої влади.

Чоловік аргументував свій вчинок тим, що не хотів захворіти на коронавірус, а почуватися здоровим та захищеним.

Він розповів працівникам ЗМІ, що за рік жодного разу не хворів.

Зробити багато щеплень йому вдалося завдяки використанню паспортів інших людей, з ними він приходив на вакцинацію від коронавірусу.

Тепер його очікує кримінальна відповідальність.

Імунізація триває у світі з грудня 2020 року. Успіхів у цьому досягли країни ЄС, ОАЕ, Ізраїль. Там громадяни уже отримали й додаткові дози. Однак в Африці, наприклад, мало громадян зробили щеплення.

ВООЗ закликає проводити вакцинацію рівномірно, адже лише так вийде подолати пандемію.

Джерело: Daily Mail