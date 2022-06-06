Агентство з безпеки охорони здоров’я Великобританії (UKHSA) повідомило, що вже зареєстровано 302 підтверджених випадки мавпячої віспи в Англії, 10 – у Шотландії, 2 в Північній Ірландії і 3 в Уельсі.

UKHSA наполягає на тому, що ризик для населення в цілому залишається низьким, тому що вірус, який передається за тісного фізичного контакту, не поширюється легко.

Однак він може жити на таких поверхнях як простирадло або рушники.

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Людям рекомендується звертати увагу на незвичайні для них висипання чи виразки. Будь-яка людина, яка має симптоми, повинна обмежити контакти з іншими людьми та зв’язатися з відповідними службами охорони здоров’я.

За даними UKHSA, із 190 випадків, зареєстрованих у період з 6 до 31 травня, 111 були пов’язані з чоловіками, які є геями, бісексуалами або чоловіками, які мають статеві контакти з іншими чоловіками.

Більшість випадків віспи мавп зафіксовано у людей віком від 20 до 49 років.

– Мавпяча віспа – це рідкісна вірусна інфекція, яка не дуже легко поширюється між людьми, але може передаватися за тісного фізичного контакту, такого як поцілунки, контакт шкіри до шкіри, секс і спільне використання таких речей, як постільна білизна та рушники, – говорить професор, регіональний директор UKHSA з громадської охорони здоров’я Кевін Фентон.

У неділю Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що у країнах, де вірус зазвичай не виявляється, було зареєстровано 780 підтверджених випадків.

Випадки захворювання були виявлені у 27 країнах, де він ще не є ендемічним. Більшість нових випадків зареєстровано у Європі та Північній Америці, а також невелика кількість у Мексиці, Аргентині, Марокко та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Найбільше випадків у Великій Британії, за нею йдуть Іспанія та Португалія.