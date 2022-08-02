В обласні дитячі клінічні лікарні Дніпра і Миколаєва, а також у Запорізький обласний перинатальний центр, за сприяння першої леді України Олени Зеленської, надійшли інкубатори для новонароджених.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– В останні пів року лікарі часто фіксують складний перебіг пологів у жінок – в основному через стреси, викликані війною. А також народження чималої кількості недоношених дітей і дітей з патологіями, – йдеться в повідомленні.

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За даними ВООЗ, недоношеними в Україні народжувалися 9% дітей. Але після повномасштабного російського вторгнення таких стало майже вдвічі більше.

За словами головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна, у них стабільно перебуває шість-десять новонароджених у важкому стані, з низькою вагою – від 700 г.

– Цей інкубатор призначений саме для безпечного транспортування немовляти всередині медустанови. Наприклад, малюкові потрібно зробити рентген, а він крихітний, лише 700-800 г, його іноді неможливо на руки взяти, тому що серце може зупинитися, – пояснює керівник медустанови.

Нагадаємо, що кількома місяцями раніше Олена Зеленська передала інкубатори з безперебійним харчуванням у Криворізький перинатальний центр і Харківський обласний клінічний перинатальний центр.

Також подружжя Зеленських закупило таке обладнання в Харківську та Запорізьку обласні клінічні лікарні, Сумський обласний клінічний перинатальний центр.