Швидка доправила до львівської міської дитячої лікарні 8-річного хлопчика, у якого діагностували інсульт. У відділенні інтенсивної терапії та реанімації лікарям вдалося стабілізувати його стан.
– Хлопчик перебуває у стані середньої важкості. Сьогодні переведений у нейрохірургічне відділення. Неврологічні показники покращуються, зокрема, спостерігаються деякі ознаки відновлення рухової активності,- повідомили в лікарні.
Святослав ріс активним займався спортом і не був хворобливим. Він рідко скаржився на головний біль та не страждав на запаморочення. Та як виявилося, у нього була вроджена аномалія судин, про яку навіть батьки дізналися вже після інсульту.
– У неділю вранці син уві сні почав якось дивно не то плакати, не то стогнати. Чоловік повернув його на бік і тут почалася рвота, він не міг самостійно стояти, говорити і ми відразу викликали швидку. Вже у лікарні ми дізналися, що у Святослава інсульт, – повідомила мати Світлана.
Дитячі інсульти, на жаль, не така вже рідкісна річ, розказав дитячий нейрохірург Тарас Микитин. Щороку лише до львівської міської дитячої лікарні з інсультами (ішемічними і геморагічними) потрапляє до 20 дітей.
Причини, що викликають інсульти різні, але часто трапляються судинні аномалії. Їх виявляють, здебільшого, випадково під час обстежень, або ж під час інсультів.
Святослава оперуватимуть не раніше, ніж через 14-21 день. Раніше – небезпечно. Тактику операції ще не визначили, нейрохірурги приймуть рішення вже перед підготовкою до хірургічного втручання.
Батьки Святослава вдячні усім, хто допомагає родині. Близько 50 донорів здали для нього кров, дехто підтримує їх морально, дехто фінансово.
Батьки Святослава радять більше звертати увагу на скарги дітей.
– Якщо у дитини є запаморочення, часто болить голова чи виникає блювота, треба робити обстеження і знайти причину, бо тоді можна з’ясувати причину такого стану і запобігти важкій недузі, – каже мама хлопчика Світлана.