Швидка доправила до львівської міської дитячої лікарні 8-річного хлопчика, у якого діагностували інсульт. У відділенні інтенсивної терапії та реанімації лікарям вдалося стабілізувати його стан.

– Хлопчик перебуває у стані середньої важкості. Сьогодні переведений у нейрохірургічне відділення. Неврологічні показники покращуються, зокрема, спостерігаються деякі ознаки відновлення рухової активності,- повідомили в лікарні.

Святослав ріс активним займався спортом і не був хворобливим. Він рідко скаржився на головний біль та не страждав на запаморочення. Та як виявилося, у нього була вроджена аномалія судин, про яку навіть батьки дізналися вже після інсульту.

– У неділю вранці син уві сні почав якось дивно не то плакати, не то стогнати. Чоловік повернув його на бік і тут почалася рвота, він не міг самостійно стояти, говорити і ми відразу викликали швидку. Вже у лікарні ми дізналися, що у Святослава інсульт, – повідомила мати Світлана.

Дитячі інсульти, на жаль, не така вже рідкісна річ, розказав дитячий нейрохірург Тарас Микитин. Щороку лише до львівської міської дитячої лікарні з інсультами (ішемічними і геморагічними) потрапляє до 20 дітей.

Причини, що викликають інсульти різні, але часто трапляються судинні аномалії. Їх виявляють, здебільшого, випадково під час обстежень, або ж під час інсультів.

Святослава оперуватимуть не раніше, ніж через 14-21 день. Раніше – небезпечно. Тактику операції ще не визначили, нейрохірурги приймуть рішення вже перед підготовкою до хірургічного втручання.