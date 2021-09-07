Україна може вийти із зеленої зони епідемічної небезпеки вже в першій половині вересня.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 7 вересня.

За його словами, у KSE і раніше прогнозували, що протягом першої половини вересня Україна вийде із зеленої зони. Після цього з’явився коментар Міністерства охорони здоров’я про те, що країна може перейти до жовтої зони, адже виконано всі передумови для цього.

Ганичеко розповів, що МОЗ вже спрямувало клопотання, щоб національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зібралася та зафіксувала вихід України із зеленого рівня.

– Найімовірніше, цей вихід відбудеться з понеділка, це знову ж таки відповідно до коментарів МОЗ, і це цілком відповідає тому, як ми бачимо розвиток подій, – зазначив він.

Очільник KSE додав, що сценарій, який реалізується в третьому кварталі, близький до жовтого сценарію.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко раніше повідомив, що з 13 вересня Україна може перейти до жовтої зони епідемічної небезпеки.

Таким чином в Україні запровадять додаткові обмеження, які передбачені для жовтого рівня і стосуються масових заходів. Водночас транспорт працюватиме у звичайному режимі.

Джерело: KSE