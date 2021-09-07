У Вінницькій області трьох дітей із гострим отруєнням госпіталізували у реанімацію. З них двоє сестер віком 4 і 13 років померли, а 12-річний хлопець з цієї ж родини перебуває у лікарні.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції. Діти, що потрапили до лікарні, були з багатодітної родини із села Крутогорб.

Їх направили у реанімаційне відділення Гайсинської центральної лікарні 5 вересня з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною.

Коли лікарі надавали їм допомогу, двоє дівчаток померли – одна 5 вересня, а інша – 6 вересня. Мати дітей розповіла поліцейським, що до госпіталізації вони їли гриби та лісові ягоди.

Стан 12-річного пацієнта стабільний. Він перебуває під постійним наглядом медиків.

Нині поліція розслідує смерть дітей за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Точну причину смерті має встановити комісійна судово-медична експертиза. Також поліцейські перевіряють професійність дій лікарів.

Нещодавно в Івано-Франківській області на День знань отруїлися 19 людей. Із них 18 дітей і один дорослий. Лікарі визначили діагноз хворих – гострий гастроентерит. Пацієнти перебували у стані середньої тяжкості.

Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).