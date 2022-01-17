Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус.

Про це повідомив сам очільник міста у соціальних мережах.

– Новина для мене – невтішна. Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Захворів уже вдруге, – зазначив Кличко.

Він також повідомив, що цього разу сподівається перехворіти у легкій формі, оскільки вакцинований двома дозами.

Наразі Кличко самоізолювався та планує працювати з дому, віддалено.

– Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил, – додав він.

Вперше Віталій Кличко захворів на коронавірус 24 жовтня 2020 року. Тоді він повідомляв, що через специфіку роботи постійно тестувався на Covid-19. Один із результатів був позитивний.

До речі, коронавірус не оминув і президента України Володимира Зеленського, а також його дружину Олену, очільника МОЗ України Віктора Ляшка.

Загалом же станом на 17 січня 2022 року коронавірус в Україні підтвердили у 3 759 530 осіб, за добу – 5 072 нових випадки.

Джерело: Віталій Кличко