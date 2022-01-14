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Колір має значення: в Італії поліцейські виступили проти рожевих масок, які для них закупили

14 Січня 2022, 16:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
италия
Джерело: Depositphotos

Главі поліції Італії Лабмерто Джанніні офіційно направлено звернення профспілки італійських поліцейських, в якому вони висловлюють сумнів щодо коректності рожевого кольору захисних масок, які були для них закуплені. Правоохоронці розцінили це як удар по своєму іміджу.

– Ми не будемо носити рожеві маски. Вони не підходять для нашої форми, – йдеться в листі профспілки.

Повідомляється, що засоби індивідуального захисту рожевого кольору були закуплені для поліцейських дільниць у містах Павія, Варезе, Феррара, Сіракузи, Болонья і Венеція.

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– З огляду на дану нами присягу, необхідно, щоб уніформа носилася з пристойністю й повагою до інституції. Особливо в історичний момент, коли зростає неприйняття до представників охорони правопорядку, – йдеться в листі профспілки.

Італійські поліцейські впевнені, що рожеві маски не надають поліції авторитетності. Вони просять шефа поліції втрутитися в ситуацію і замінити маски на будь-який інший колір, нехай навіть на білий або блакитний, але тільки не рожевий.

Джерело: La Repubblica

Теги
Італія , Коронавірус Covid-19 , Поліція
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