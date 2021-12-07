В Україні наступна хвиля захворюваності на коронавірус розпочнеться наприкінці зими – на початку весни.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час брифінгу. За його словами, зараз у країні триває підготовка до наступної хвилі захворюваності.

– Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України більше 40% дорослого населення вакцинованого двома дозами. Тому сподіваємось, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться в кінці зими – на початку весни, вже не буде такою критичною, як зараз, – зазначив Радуцький.

Він наголосив, що чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень під час коронавірусної інфекції. Також Радуцький вважає, що наступна хвиля буде не такою інтенсивною, як нинішня.

Станом на 7 грудня в Україні зафіксували 8 655 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 22 878 людям, а померли – 467 пацієнтів.

Найбільше хворих на Covid-19 у Полтавській (716), Донецькій (689), Черкаській (624), Київській (575), Запорізькій (503) областях.

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