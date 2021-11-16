Усі області Україні можуть вийти з червоного рівня епідемічної небезпеки приблизно у січні 2022 року.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров`я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 16 листопада.

– Поточна хвиля може бути довшою, ніж попередня весняна хвиля. Якщо міряти від початку входження першого регіону у червоний рівень до моменту виходу останнього регіону, то попередня весняна хвиля тривала 72 дні, а ця хвиля, ми очікуємо, що буде тривати довше, – зазначив він.

За словами Ганиченка, у рамках поточної хвилі перший регіон зайшов у червоний рівень 15 жовтня, а відтак червоні регіони можуть ще бути й на початку 2022 року.

Він наголосив, що за прогнозом всі регіони можуть вийти з червоного рівня приблизно у січні 2022 року. Це означає, що не варто очікувати вихід всіх регіонів в рамках поточного року.

Також додатковий ризик для України несе ситуація із захворюваністю на коронавірус у Європі. Там після стабілізації спостерігаються повторні зростання нових випадків хвороби.

Станом на 16 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових випадків Covid-19. Одужати за добу вдалося 21 914 українцям, а померли – 838 людей.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549) та Запорізькій (1 084) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.