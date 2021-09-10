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Коли закінчиться Covid-пандемія? Що обговорюють на форумі YES

10 Вересня, 13:01 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

В Україні проходить масштабний форум Ялтинська європейська стратегія, формат – YES Brainstorming. Під час нього представники різних сфер діяльності обговорюють кліматичні зміни, пандемії, майбутні виклики для міжнародної спільноти.

Цього року форум YES через коронавірус проходить у гібридному форматі.

Частина гостей фізично присутня у Києві, частина – доєднається у режимі онлайн.

Найзагрозливіші виклики будуть топ-темами розмов, з-поміж них і пандемія коронавірусу.

Учасники аналізуватимуть нинішній стан та спробують спрогнозувати, коли закінчиться пандемія коронавірусу та як вона вплине на життя мешканців планети.

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Форум Ялтинська європейська стратегія (YES) проводять у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. Він триватиме до 11 вересня 2021 року.

У ньому беруть участь лідери думок, представники політики та бізнесу, експерти, ЗМІ. 10 вересня на заході уже виступив президент України Володимир Зеленський.

Джерело
Вікна новини
Теги
Коронавірус Covid-19 , прогноз , Форум YES , Ялтинська європейська стратегія
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