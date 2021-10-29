Лікар-педіатр Євген Комаровський, відповідаючи на питання про пандемію, дав прогноз її розвитку в Україні.

На його думку, найближчим часом буде реальне загострення через похолодання.

Лікар зазначив, чим менше люди будуть на свіжому повітрі, чим більше вони товчуться у приміщеннях, тим гіршого слід очікувати.

– Тому зараз, швидше за все, буде різке піднесення, яке триватиме близько 2-3 тижнів. Потім буде плато, потім має стати легшим, – сказав лікар.

Порівнюючи нинішню хвилю пандемії із ситуацією минулого року, Євген Комаровський зазначив, що осінь 2021-го виявилася набагато небезпечнішою за минулорічний період.

– Якщо раніше треба було обирати одного із двох пацієнтів, то тепер – одного з п’ятьох. Лікарі вже мало не вголос кажуть, мовляв, давайте людей старших за 60 у реанімацію не брати, бо там повно тих, кому 30-40 років, – повідомив лікар.

За його словами, наразі при госпіталізації не рівень сатурації має значення, а вік. У кого більше шансів вижити, того й рятуватимуть.

Одною з причин такої кількості уражень Комаровський назвав заразність коронавірусу Дельта.

– Щоби відбулося зараження Дельтою, потрібна набагато менша доза вірусу. Умовно кажучи, якщо для того, щоб заразитися первинним вірусом, потрібно було вдихнути тисячу вірусів, то для Дельти достатньо ста, – сказав Комаровський.

Інший фактор, що спричинив сплеск хвилі коронавірусу, на думку фахівця, самі люди – ті, хто не дотримується правил карантину.

– Усі ці соціальні дистанції, захисні маски – це чиста показуха, щоб відстали (…) Все, що від нас вимагає держава, викликає у нас протидію, – висловився Комаровський.

Щодо небажання багатьох українців вакцинуватися через недовіру і побоювання побічних ефектів вакцини, лікар навів факти.

– У світі запроваджено майже 8 млрд доз протикоронавірусної вакцини (…) Величезний масив інформації, що дозволяє аналізувати ефективність… Жодна вакцина у всьому світі не була протестована так інтенсивно, як коронавірусна, – сказав Комаровський.

За словами лікаря, ситуація із зараженнями коронавірусом стабілізується наприкінці січня. А загалом стане більш менш стабільною наприкінці 2022 року.

– Для тих, хто доживе, – додав він.

В Одеській області за добу зафіксували найбільшу кількість хворих та смертей, які викликали ускладнення від Covid-19. Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я.

Місцевий лікар, який працює у Covid-відділенні міської лікарні №5, на правах анонімності розповів Фактам ICTV про ситуацію із хворими на коронавірус.

Джерело: DW