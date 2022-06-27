Війна не жаліє нікого, перемелює навіть стійких та сильних чоловіків. Коли вони повертаються додому, то не можуть забути пережитого та вписатися у мирне життя. Вони по-справжньому страждають від посттравматичного стресового розладу, страждають і їхні рідні.

Для того, щоб полегшити стан ветеранів та членів їхніх родин, не залишити їх наодинці з психологічними проблемами, Український ветеранський фонд відкрив гарячу лінію кризової допомоги та підтримки для ветеранів та їхніх родин.

Телефонуйте за номером +38 (067) 400 46 60 з понеділка по неділю з 10.00 до 20.00,

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або ж відразу на сайті зі смартфона — https://veteranfund.com.ua/.

Звертатися на гарячу лінію можуть ветерани, а також військовослужбовці, члени їхніх родин — люди, які опинились у критичних ситуаціях і потребують кризової підтримки тут і зараз.

Фахівці по той бік слухавки почують і допоможуть кожному в найкритичніших життєвих ситуаціях.

– Ветерани та їхні родини можуть зателефонувати в момент, коли їм нестерпно тяжко, коли треба, щоб хтось вислухав, щоб хтось був поруч, щоб хтось допоміг та підтримав на відстані дзвінка, – розповіла виконавча директорка УВФ Natalia Ricabal Kalmykova. – Наша лінія — це першомоментна допомога.

Фахівці, які працюють на гарячій лінії, відібрані за професійними сенсами, особистими цінностями та мотивацією надавати допомогу тим, хто її потребує.

Кожен із них усвідомлює важливість справи, до якої долучений, та вже в очікуванні, щоб стати опорою для ветеранів та їхніх родин, які в цей нелегкий час потребують кваліфікованої підтримки.

Гаряча лінія кризової допомоги та підтримки УВФ покликана допомогти тут і зараз, дати опору і ґрунт під ногами у мить, коли здається, що весь світ довкола руйнується. Фахівці допоможуть впоратися з труднощами переживання кризових ситуацій, тривогами, страхами, проблемами у взаєминах, самореалізації.

Джерело: УВФ