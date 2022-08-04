Лікарні в Запорізькій області стабільно отримують критично необхідне обладнання. Так, з початку року сюди надійшло 16 кисневих станцій, з них 13 закуплено за рахунок державного бюджету і ще три за субвенції.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив під час візиту до медичних закладів регіону.

За словами міністра, для медзакладів області цього року також закуплено три КТ апарати і п’ять рентгенапаратів. Більшість обладнання вже доставлено в медичні заклади регіону.

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– Наші лікарі мають бути забезпечені всім необхідним для належної відповіді на виклики, які спровокувало повномасштабне вторгнення Росії на нашу територію, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, разом з початку війни в лікарні Запорізької області доставлено закуплених МОЗ 12 систем для вакуумної терапії ран і 26 моніторів пацієнта, 3 портативних рентгенівських апарати, 2 інфузійні насоси, 8 капнографів (з адаптерами повітроводу для дорослих, дітей та немовлят).

Повідомляється, що протягом цього місяця лікарні регіону отримають ще 12 апаратів з набором датчиків для УЗД, 2 портативних електрокардіографи і 90 комплектів деталей і витратних матеріалів.

З початку війни МОЗ і Світовий банк вже закупили понад 6 000 одиниць сучасного обладнання, до яких додаються великі обсяги витратних матеріалів і компонентів. Все це критично необхідне обладнання вже доставлено в лікарні в різних куточках України.