Ляшко повідомив, чи будуть робити в Україні бустерне вакцинування

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що бустерне, тобто третє щеплення від Covid-19 буде.

За його словами, скоріше за все, бустерне вакцинування в Україні робитимуть. Правда, невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування.

– Це питання для розгляду. Але ми поки що не на тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації, – сказав Ляшко.

Він також зазначив, що наразі міністерство чітко слідує рекомендаціям ВООЗ, згідно з якими спочатку потрібно забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення.

Дослідження також підтвердило, що повністю вакциновані люди, які все ж заражаються коронавірусом, значно рідше потрапляють до лікарні або страждають на важкі симптоми.

Міністр вкотре закликав усіх вакцинуватися від коронавірусу.

– Це вакцина для життя. І всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо – вакцинуватися, то ми вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров’я. І не потрібно зараз грати в лотерею, чи достатньо у мене буде там титрів антитіл після перенесеної хвороби, чи не достатньо, чи інфікуюся, чи не інфікуюся, – заявив голова МОЗ.

Раніше Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з видань повідомляв, що в Україні поки що не планують ухвалювати рішення про щеплення бустерною дозою. Це пов’язано з тим, що більша частина дорослого населення країни досі невакцинована від коронавірусу.