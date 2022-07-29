Як повідомляють фахівці, що ведуть спостереження за сонячною активністю, магнітна буря накриє Землю 30 і 31 липня.

Відзначається, що буря 30 липня буде найпотужнішою за липень з піком в районі полудня. 31 липня активність Сонця помітно знизиться.

Магнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на наше самопочуття.

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Серед особливо чутливих до впливу магнітної бурі медики називають літніх людей, метеозалежних, вагітних і пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Під час магнітної бурі можливі такі симптоми, як:

головний біль;

нудота;

запаморочення;

біль в серці;

біль у спині, м’язах і суглобах;

знижений або підвищений тиск;

незрозуміла слабкість і втома;

загострення хронічних захворювань;

безсоння.

Як захиститися від впливу магнітної бурі: