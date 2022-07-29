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Липень закінчиться магнітною бурею: як вплине на самопочуття і як захиститися

29 Липня 2022, 11:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
магнітна буря
Джерело: Depositphotos

Як повідомляють фахівці, що ведуть спостереження за сонячною активністю, магнітна буря накриє Землю 30 і 31 липня.

Відзначається, що буря 30 липня буде найпотужнішою за липень з піком в районі полудня. 31 липня активність Сонця помітно знизиться.

Магнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на наше самопочуття.

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Серед особливо чутливих до впливу магнітної бурі медики називають літніх людей, метеозалежних, вагітних і пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Під час магнітної бурі можливі такі симптоми, як:

  • головний біль;
  • нудота;
  • запаморочення;
  • біль в серці;
  • біль у спині, м’язах і суглобах;
  • знижений або підвищений тиск;
  • незрозуміла слабкість і втома;
  • загострення хронічних захворювань;
  • безсоння.

Як захиститися від впливу магнітної бурі:

  • обмежити вживання жирної, смаженої, гострої, кислої і борошняної їжі;
  • частіше бувати на свіжому повітрі і провітрювати квартиру;
  • більше ходити пішки замість їзди на транспорті;
  • каву, алкоголь і сигарети замінити зеленим і трав’яним чаєм;
  • приймати контрастний душ вечорами;
  • лягає спати в один і той же час.

Джерело
УНІАН
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