В Аргентині зафіксували 39,5 тис. випадків інфікувань лихоманкою Денге. Хвороба зареєстрована у більше ніж половині провінцій країни.

За даними аргентинського міністерства охорони здоров’я, 29 людей померли через захворювання.

Поширення хвороби

Лихоманку Денге виявлено в 14 з 24 провінцій Аргентини.

Особливо високий рівень зараження в провінціях у центрі, на північному сході та північному заході країни.

За останні 10 днів захворюваність зростала швидкими темпами. Наразі понад 39,5 тис. людей хворі на лихоманку Денге.

Станом на початок лютого в країні було 36,8 тис. випадків захворювання, з них 1 813 людей заразилися за кордоном.

Рівень передачі вірусу з кінця серпня минулого року до початку лютого становив 86 випадків на 100 тис. жителів по всій країні.

Що таке лихоманка Денге

Лихоманку Денге викликають укуси інфікованих комарів, це вірусна інфекція, поширена в тропіках.

Симптоми – висока температура, головний біль, ломота в тілі, нудота і висип.

Більшість людей одужують приблизно через тиждень, але важкі форми можуть призвести до смерті.

Джерело: Xinhua