Наразі Україна переживає чи не найжахливішу хвилю захворюваності на коронавірусну інфекцію за весь час пандемії. Майже щодня Міністерство охорони здоров’я реєструє вражаючу кількість важких ускладнень, пов’язаних із Covid-19, і госпіталізацій з подальшим розміщенням хворих у відділення інтенсивної терапії.

Вже п’ять областей знаходяться в червоній зоні епідемічної небезпеки. Ще декілька наразі мають всі ознаки потрапити до цієї зони найближчим часом.

– Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів. Проте 94,2% госпіталізованих із Covid-19 за тиждень були не вакциновані. Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя, – написав в своєму Телеграм-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова уряду також відзначив, що вчора, 19 жовтня, було зроблено рекордну кількість щеплень – 225 тисяч. Регіонам поставлено завдання забезпечити повноцінну інфраструктуру для проведення масової вакцинації. Мета – вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень.

– Закликаю людей не чекати червоних зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз, – наголосив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у червоній зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані.

Адже уряд не має намірів вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але єдиною альтернативою локдауну була і залишається масова вакцинація.

Джерело: Денис Шмигаль