В ході проведеного дослідження вчені довели, що саме низькоякісна система вентиляції стала головною причиною великого спалаху Covid-19 в західному штаті Північний Рейн-Вестфалія під час карнавалу, що проходив там. Пізніше цю подію назвуть “Ухань Німеччини”.

З 411 тусовщиків, які пізніше були протестовані вченими, майже половина виявилася інфікованою вірусом. А 47-річний чоловік, який виступав в чоловічому балеті на карнавалі, став першим в країні, хто потрапив з Covid-19 в реанімацію.

– І знову все вказує на те, що аерозолі і вентиляція відіграють вирішальну роль у прийнятті рішення про те, чи буде інфекція чи ні, – заявив Вірусолог Хендрік Стрік.

Проаналізувавши розташування і пересування учасників карнавальної вечірки, дослідники з Боннського університету переконані, що саме погана система вентиляції ратуші, яка подавала тільки 25% свіжого повітря в повітряний потік, була ключовим фактором у поширенні вірусу серед натовпу.

Крім того, дослідники заявили, що не змогли знайти жодних доказів теорій про те, що учасники вечірок, які п’ють спиртні напої і стають більш соціально загальмованими в нетверезому вигляді, є провідними драйверами суперрозповсюджених інфекцій.

– Ми визначили рівень споживання спиртних напоїв і не помітили будь-якого впливу кількості вживаного алкоголю на ризик зараження, – йдеться в повідомленні.

Кількість часу, який гості провели в ратуші, виявилася більш важливим показником ймовірності зараження, ніж те, чи сиділи вони поруч один з одним чи ні.

У літніх людей ймовірність зараження вірусом на карнавалі виявилася вищою, ніж у дітей, при цьому середній ризик зараження збільшується на 28% на кожні 10 років.

Дослідники виявили ще один несподіваний загальний фактор: у постійних курців, присутніх на карнавалі, ризик зараження Covid-19 був знижений, оскільки якусь кількість часу вони проводили поза залою, виходячи на перекур.

Вчені відзначають, що нинішні або колишні курці, як відомо, непропорційно сильно страждають від важких симптомів Covid-19, і настійно не рекомендують курити в якості захисної звички, щоб запобігти ризику зараження.