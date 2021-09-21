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Менше 50% нардепів у Раді Covid-щеплені, інших можуть зобов’язати робити тести

21 Вересня, 13:52 Людмила Грубнік
Менше 50% нардепів у Раді Covid-щеплені, інших можуть зобов’язати робити тести
Джерело: Dreamstime

Менше 50% народних депутатів України отримали щеплення від коронавірусу. Невакцинованих можуть зобов’язати робити регулярні ПЛР-тести.

Про це 21 вересня 2021 року повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Я вимагатиму від спікера, щоб він це запровадив, – зазначив Михайло Радуцький.

Щодо тестування, то йдеться про аналіз кожні два дні.

Водночас Радуцький не вважає таку ініціативу порушенням законодавства, бо у цій ситуації йдеться про необхідність виконання закону про інфекційну безпеку.

– У нас держава вклала великі гроші для того, щоб вакцинувалися люди безкоштовно. І якщо людина не має медичних протипоказань і не вакцинується, то має за власний рахунок проходити тест. Це світова практика, і там це нормальна історія, – додав він.

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року, однак поки що темпи імунізації залишаються низькими.

Джерело
УНІАН
Теги
Вакцинація , Верховна Рада IX скликання , Коронавірус Covid-19 , Михайло Радуцький
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