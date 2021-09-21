В Одесі нещеплених співробітників можуть зобов’язати щотижня робити ПЛР-тести на коронавірус.

Нововведення анонсувала віце-мер Світлана Бедрега.

– Вакцинація добровільна, так, але тоді від невакцинованих будемо вимагати щотижневе ПЛР-тестування, – зазначила вона, коментуючи низькі темпи імунізації у місті.

За її словами, повну вакцинацію від коронавірусу в Одесі поки що пройшли лише 14% жителів міста, часткову – ще 16%.

Водночас, за останньою статистикою, з 13 до 19 вересня в Одесі виявили 1 040 нових випадків коронавірусу. Показово, що 98% випадків госпіталізації пацієнтів з коронавірусом – саме нещеплені люди.

– На жаль, за темпами вакцинації ми перебуваємо наприкінці списку – нижче нас лише Донецька і Луганська області, – додала Світлана Бедрега.

Світлана Бедрега анонсувала, що під час переходу до жовтої зони працювати зможуть лише ті підприємства та установи, де 80% співробітників щеплені. А таких у місті одиниці.

Через погіршення загальної епідситуації в Україні найближчим часом у країні можуть посилити карантин. Це може відбутися вже у вересні.

Джерело: Думская