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Міністру охорони здоров’я Литви подарували осколок міни з тіла маленької української дівчинки

1 Квітня 2022, 13:28
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
министр литви

Протягом останніх двох днів в Україні з офіційним візитом побували міністр охорони здоров’я Литовської Республіки Арунас Дулькіс і Надзвичайний і Повноважний посол Литви Вальдемарас Сарапінас.

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ляшко фб

Як проходила зустріч, які її результати, в чому полягають знаковість і актуальність для литовців війни, розв’язаної російськими агресорами, розповів на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Литва – країна з великим серцем, повним любові до України. Ще з 2014 року Литовська республіка надавала нам безпрецедентну допомогу і ніколи не сумнівалася в твердості і рішучості своєї позиції. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Литва тільки посилила свою підтримку.

І це не тільки гуманітарна допомога. Литва допомагає відкрито відстоювати нашу незалежність у політичній і дипломатичній площині.

З початку війни Арунас Дулькіс став першим міністром охорони здоров’я європейської країни, який вирішив особисто відвідав Україну, щоб переконатися в жахливих наслідках війни, розв’язаної агресором проти для мирного населення.

Литва як ніхто інший усвідомлює загрозу і розуміє руйнівний вплив імперських амбіцій Росії. Але разом з тим, Литва своїм прикладом показала, як можна стрімко увійти до спільноти європейський країн і сьогодні готова стати провідником України з медичних питань в євроінтеграційному процесі.

Як зазначив пан міністр, сьогодні на вулицях міст Литви найбільше жовто-блакитних прапорів України. Литовський народ в єдиному пориві підтримує Україну, і вже найближчим часом ми будемо мати можливість вітати дві професійні команди лікарів-травматологів і лікарів-реаніматологів з повним комплектом обладнання та лікарських засобів для підтримки українських команд лікарів в наших лікарнях.

Пан міністр не приховує, що Україна воює не тільки за свою землю, а й за всі країни, на свободу яких зазіхає Російська Федерація.

Для Литви це також і привід переглянути власну систему надання медичної допомоги, бути готовими до можливої агресії або інших надзвичайних станів, отримати той досвід, які зараз своєю невтомною працею здобувають українські медичні працівники.

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Упевнений, під час наступного візиту ми зустрічатимемо міністра Дулькіса як рівноправні члени Європейського Союзу і з традиційними українськими подарунками.

Сьогодні ж єдиний подарунок, який литовські друзі повезуть додому для того, щоб показати, що таке російська війна, це осколок мінометного снаряда, який наші лікарі витягли з тіла маленької дівчинки, рятуючи її життя.

Джерело: Віктор Ляшко

Теги
Війна в Україні , Віктор Ляшко , Литва , МОЗ України
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