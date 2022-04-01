Протягом останніх двох днів в Україні з офіційним візитом побували міністр охорони здоров’я Литовської Республіки Арунас Дулькіс і Надзвичайний і Повноважний посол Литви Вальдемарас Сарапінас.

Як проходила зустріч, які її результати, в чому полягають знаковість і актуальність для литовців війни, розв’язаної російськими агресорами, розповів на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Литва – країна з великим серцем, повним любові до України. Ще з 2014 року Литовська республіка надавала нам безпрецедентну допомогу і ніколи не сумнівалася в твердості і рішучості своєї позиції. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Литва тільки посилила свою підтримку.

І це не тільки гуманітарна допомога. Литва допомагає відкрито відстоювати нашу незалежність у політичній і дипломатичній площині.

З початку війни Арунас Дулькіс став першим міністром охорони здоров’я європейської країни, який вирішив особисто відвідав Україну, щоб переконатися в жахливих наслідках війни, розв’язаної агресором проти для мирного населення.

Литва як ніхто інший усвідомлює загрозу і розуміє руйнівний вплив імперських амбіцій Росії. Але разом з тим, Литва своїм прикладом показала, як можна стрімко увійти до спільноти європейський країн і сьогодні готова стати провідником України з медичних питань в євроінтеграційному процесі.

Як зазначив пан міністр, сьогодні на вулицях міст Литви найбільше жовто-блакитних прапорів України. Литовський народ в єдиному пориві підтримує Україну, і вже найближчим часом ми будемо мати можливість вітати дві професійні команди лікарів-травматологів і лікарів-реаніматологів з повним комплектом обладнання та лікарських засобів для підтримки українських команд лікарів в наших лікарнях.

Пан міністр не приховує, що Україна воює не тільки за свою землю, а й за всі країни, на свободу яких зазіхає Російська Федерація.

Для Литви це також і привід переглянути власну систему надання медичної допомоги, бути готовими до можливої агресії або інших надзвичайних станів, отримати той досвід, які зараз своєю невтомною працею здобувають українські медичні працівники.

Упевнений, під час наступного візиту ми зустрічатимемо міністра Дулькіса як рівноправні члени Європейського Союзу і з традиційними українськими подарунками.

Сьогодні ж єдиний подарунок, який литовські друзі повезуть додому для того, щоб показати, що таке російська війна, це осколок мінометного снаряда, який наші лікарі витягли з тіла маленької дівчинки, рятуючи її життя.

Джерело: Віктор Ляшко