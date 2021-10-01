В Україні рекомендують розпочати вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 12 років. Це пов’язано з підвищенням рівня захворюваності на Covid-19 та важкими випадками хвороби саме серед дітей.

Про це заявила член експертної групи Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики МОЗ України Ірина Колесникова в ефірі одного з телеканалів.

– 27 вересня на засіданні нашої технічної групи експертів із питань імунізації ми ухвалили рішення рекомендувати МОЗ вакцинацію дітей віком від 12 років. Запропонована вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty. Йдеться про дітей віком від 12 років, які не мають важкої супутньої патології, – зазначила вона.

За її словами, так вони хочуть розширити доступ до вакцинації та для цього контингенту. Адже діти зараз хворіють частіше, ніж у попередні хвилі коронавірусу. Експерти спостерігають небезпечні тенденції захворюваності дітей, коли Covid-19, який навіть безсимптомно протікає у дітей, за кілька місяців може дати важкі ускладнення.

Колесникова стверджує, що вони отримують документальні підтвердження згубних наслідків коронавірусу для дитячого організму.

– Мені буквально щотижня на розгляд надходять медичні документи для заключної класифікації. Ми подаємо до ВООЗ усі випадки гострих млявих паралічів у дітей віком до 15 років, – додала вона.

Проте це пов’язано не з Covid-19, а наглядом за поліомієлітом. Щотижня експерт має медичні документи дітей, які в лютому-квітні безсимптомно перенесли коронавірус, а за два місяці після цього дитину паралізувало, і вона досі не відновлюється.

Джерело: Дом