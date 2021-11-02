Діти, як і дорослі, можуть поширювати коронавірусну інфекцію, тому їм також необхідно вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV. За його словами, є діти, які мають важкі супутні соматичні захворювання, і навіть інфікування коронавірусом може призвести до важких наслідків.

Нещодавно в Україні вже дозволили вакцинувати від Covid-19 дітей від 12 років, незалежно від того, чи перебувають вони у групі ризику та чи мають додаткові причини для проведення щеплення. Відповідні рекомендації затвердили фахівці Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Раніше вважалося, що діти легше переносять коронавірус. Однак штам Дельта виявився небезпечнішим. Він почав частіше вражати дітей, що призводить до їхньої госпіталізації та летальних випадків.

Так, за минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 1 263 дитини. У Києві діагноз Covid-19 підтвердили у 64 дівчат від 20 днів до 17 років та 70 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Нині лише одна вакцина від коронавірусу використовується для імунізації дітей – препарат Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Щоб зробити щеплення, батьки мають звернутися до свого сімейного лікаря та педіатра. Він має погодити імунізацію, враховуючи наявність протипоказань, та видати направлення. З відповідним документом треба звернутися до пункту щеплення чи лікарні.