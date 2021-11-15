В Україні у двох регіонах почала покращуватися ситуація з коронавірусом. Це Херсонська та Луганська області.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради. За його словами, Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в жовту зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

Водночас Шмигаль прогнозував потрапляння у червону зону Вінницької області. Так, з 18 листопада у регіоні встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки. Відповідне рішення ухвалила сьогодні на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нині у червоній зоні карантину перебуває 17 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, а також місто Київ.

Станом на 15 листопада в Україні на коронавірус захворіли 10 802 людини. Одужати вдалося 11 219 українцям, а померли – 442 пацієнти. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.