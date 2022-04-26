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Ми всі були вражені жахливими зображеннями лікарень, які стали мішенню для Росії – Борис Джонсон

26 Квітня 2022, 14:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
британские скорые
Джерело: Depositphotos

Велика Британія передасть Україні ще 22 машини швидкої допомоги.  Уряд країни також профінансує навчання навчання українських лікарів з питань надання медичної допомоги у випадках з масовими жертвами та використання життєво важливих лікарських препаратів після атак Росії на українські лікарні.

– Велика Британія постачає в Україну 22 нові машини швидкої допомоги – на додачу до вже оголошених від Національної служби охорони здоров’я, – оснащені аптечками та медичними сумками. Найближчими днями вони мають вирушити в Україну. Це пряма відповідь на запит українського уряду, – йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Крім того, Міністерство виділить благодійній організації з надання першої медичної допомоги UK-Med фінансування у розмірі до 300 тис. фунтів стерлінгів для допомоги в навчанні українських лікарів, медсестер та парамедиків того, як надавати допомогу у разі масових жертв.

– Вони також створять мобільні медичні пункти для підтримки найбільш уразливих мирних жителів, що залишилися в Україні, зокрема літніх людей та маленьких дітей, повідомили в уряді Великої Британії. – Країна також жертвує ліки та фармацевтичні засоби на суму 300 тис. фунтів стерлінгів компанії UK-Med, які можуть підтримувати лікарню на термін до шести тижнів.

Іще дві колони з більш ніж 40 пожежних машин із тисячами одиниць рятувального обладнання, включно з 300 пожежними шлангами та майже 10 тис. одиниць захисного одягу, прибули в Україну та вже працюють на передовій.

 – Ми всі були вражені жахливими зображеннями лікарень, які навмисно стали мішенню для Росії з початку вторгнення. Нові машини швидкої допомоги, пожежні машини та фінансування експертів у галузі охорони здоров’я допоможуть українському народу краще забезпечувати життєво важливі медичні послуги та рятувати життя, – сказав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Разом із військовою підтримкою Британія допомагає зміцнити Україну, щоб провалити плани Путіна.

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За даними британського уряду, РФ вчинила понад 130 нападів на медичні заклади, ООН зафіксувала близько 4,8 тис. жертв серед цивільного населення. В Україні знищено понад 100 пожежних депо та 250 пожежних машин.

Джерело: Інтерфакс

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Війна в Україні
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