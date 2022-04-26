Велика Британія передасть Україні ще 22 машини швидкої допомоги. Уряд країни також профінансує навчання навчання українських лікарів з питань надання медичної допомоги у випадках з масовими жертвами та використання життєво важливих лікарських препаратів після атак Росії на українські лікарні.

– Велика Британія постачає в Україну 22 нові машини швидкої допомоги – на додачу до вже оголошених від Національної служби охорони здоров’я, – оснащені аптечками та медичними сумками. Найближчими днями вони мають вирушити в Україну. Це пряма відповідь на запит українського уряду, – йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Крім того, Міністерство виділить благодійній організації з надання першої медичної допомоги UK-Med фінансування у розмірі до 300 тис. фунтів стерлінгів для допомоги в навчанні українських лікарів, медсестер та парамедиків того, як надавати допомогу у разі масових жертв.

– Вони також створять мобільні медичні пункти для підтримки найбільш уразливих мирних жителів, що залишилися в Україні, зокрема літніх людей та маленьких дітей, повідомили в уряді Великої Британії. – Країна також жертвує ліки та фармацевтичні засоби на суму 300 тис. фунтів стерлінгів компанії UK-Med, які можуть підтримувати лікарню на термін до шести тижнів.

Іще дві колони з більш ніж 40 пожежних машин із тисячами одиниць рятувального обладнання, включно з 300 пожежними шлангами та майже 10 тис. одиниць захисного одягу, прибули в Україну та вже працюють на передовій.

– Ми всі були вражені жахливими зображеннями лікарень, які навмисно стали мішенню для Росії з початку вторгнення. Нові машини швидкої допомоги, пожежні машини та фінансування експертів у галузі охорони здоров’я допоможуть українському народу краще забезпечувати життєво важливі медичні послуги та рятувати життя, – сказав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Разом із військовою підтримкою Британія допомагає зміцнити Україну, щоб провалити плани Путіна.

За даними британського уряду, РФ вчинила понад 130 нападів на медичні заклади, ООН зафіксувала близько 4,8 тис. жертв серед цивільного населення. В Україні знищено понад 100 пожежних депо та 250 пожежних машин.

Джерело: Інтерфакс