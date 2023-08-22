10-річний Богдан Скиданчук помер у нейрохірургічному відділенні міської Рівненської лікарні 11 серпня. Під час операції.

Причиною смерті у лікарському свідоцтві про смерть зазначено перелом кісток черепа та обличчя. До смерті призвели “набряк-набухання та компресія головного мозку”.

Хлопчик лежав у відділенні чотири дні. Його привезли батьки після того, як під час тренування вдома малому на голову впала штанга.

Зовнішніх ознак не було, але дитина скаржилася на сильний головний біль.

Батьки хлопчика переконують, що лікарі не надали йому необхідної допомоги. Не провели жодних обстежень, запропонували лише Нурофен.

Десятирічний Богдан у лікарні постійно спав, час від часу просинався і розмовляв зі своєю хрещеною матір’ю Оленою Берестовою.

– Дитина розуміла, де знаходиться, пам’ятав, що з ним сталося. Тобто, не було ні втрати свідомості, ні втрати пам’яті, – згадує Берестова.

Коли хлопчик хотів повернутись на бік, жінка помітила, що не рухається рука. Травматолог, якого покликали до хворого, сказав, що це не пов’язано з травмою.

Усе це відомо зі слів Берестової, лікарі ж усе заперечують.

Мати дитини Тетяна Скиданчук додала, що Нурофен сину не допомагав, головний біль не проходив, дитина мучилася.

– Мене запитали, чи маю Димедрол, сказала, що побіжу куплю, якщо треба, – говорить Тетяна.

За її словами, лікарі сказали, що бігти не треба, вколють свій.

Буквально одразу після цього тіло Богдана почало вкриватися плямами.

– Дитину взяли в операційну, ми написали дозвіл на трепанацію черепа, щоб знизити внутрішньочерепний тиск, – згадує мати.

Батько Богдана Роман каже, після операції син до тями так і не прийшов.

Заступник головного лікаря з хірургічної роботи Ігор Дундюк переконує, що персонал лікарні робив усе за протоколом, хоч, як з’ясувалося, сам на роботі в цей час не був.

– Серед ночі викликали нейрохірурга, заввідділення, зібрали консиліум. Переконували батьків дві-три години, що хлопчику потрібна операція. Можливо, був втрачений час, – запевняє Дундюк.

Батьки написали заяву в поліцію.

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинили тяжкі наслідки для дитини, розпочато досудове розслідування.

Поліцейські у рамках кримінального провадження проводять усі необхідні слідчі дії та встановлюють обставини події.

Джерело і фото: Суспільне Рівне