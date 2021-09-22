У Харківській області у 99% госпіталізованих з коронавірусом дітей підтвердили штам Дельта.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов під час брифінгу.

За його словами, дитяча інфекційна лікарня заповнена на 43%. Там лікуються 127 дітей, з яких у 99% виявили штам Дельта.

– Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато захворілих – діти, – зазначив Хаустов.

Директор також додав, що медичні заклади першої хвилі вже заповнені на 46%. Станом на 21 вересня там було 1 372 пацієнти.

Він наголосив, що серед усіх Covid-хворих вакциновані від коронавірусу тільки 4%. Вони переносять захворювання у легкій формі. За словами лікарів, у невакцинованих людей після інфікування різко наростають побічні ускладнення. А от у вакцинованих спостерігають легкий перебіг.

Директор обласної клінічної лікарні Володимир Ярош також стверджує, що в його закладі перебуває 153 пацієнти (всього є 240 ліжок). З них лише 16 були вакциновані, а один вакцинований з ускладненнями лежить в реанімації.

Станом на 21 вересня у Харківській області підтвердили 774 нових випадків коронавірусу за добу. Загалом в Україні зафіксували 6 754 Covid-хворих.

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