Наприкінці минулого тижня Китай повідомив про найвищу щоденну загальну кількість випадків захворювання на коронавірус за два роки. І це, незважаючи на те, що влада Шанхаю та інших великих міст посилила цілеспрямовані блокування і тестування, щоб зупинити висококонтагіозний варіант Омікрон.

Число нових випадків захворювання на Covid-19 перевищило позначку в 1 000 осіб вперше від початку пандемії в порівнянні з менш ніж 100 хворих лише три тижні тому.

Згідно з останніми щоденними офіційними підрахунками, опублікованими в п’ятницю, 11 березня, в більш ніж 12 провінціях було зареєстровано 1 369 випадків захворювання.

– Необхідно вжити більш точні та ефективні заходи профілактики і контролю, відстежити джерело і провести більш глибоку скринінгову роботу з розмежування тісних контактів, – зазначив мер Шанхаю Гун Чжен.

Повідомляється, що влада по всій країні останнім часом схиляється до більш м’яких заходів в останні тижні, оскільки втома від Covid-19 зростає.

Так, в Шанхаї деякі музеї будуть тимчасово закриті з п’ятниці, заявила міська влада. Але це не торкнеться масових закриттів громадських місць, щоб не викликати широкого гніву в соціальних мережах.

Нагадаємо, що Covid-19 був вперше виявлений в Китаї в кінці 2019 року, але уряд в значній мірі тримав його під контролем за допомогою раптових блокувань і масових тестів, зберігаючи при цьому закритими свої кордони.

Проте центральне агентство економічного планування Китаю нещодавно попередило, що великі блокування можуть завдати шкоди економіці, а провідний китайський вчений заявив минулого тижня, що країна повинна прагнути до співіснування з вірусом, як і інші країни.