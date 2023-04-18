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Наглядові ради при медзакладах: для чого МОЗ їх створює та чиї інтереси вони захищатимуть

18 Квітня 2023, 16:07
Валентина Андрейко журналістка
моз

Про необхідність створення наглядових рад при медзакладах, особливо тих, що надають спеціалізовану допомогу, громадськість говорила давно.

І от Міністерство охорони здоров’я України на своїй офіційній сторінці розмістило інформацію, де прямо повідомляє, що вже планує створити такі колегіальні ради за участю громадськості і навіть розписує їхні функціональні обов’язки і можливості.

Отож, наглядові ради покликані зробити прозорою роботу медзакладів, витрати бюджетних коштів у них, а, отже, покращити надання населенню медичної допомоги.

Більше того, наглядові ради мусять забезпечити права не лише пацієнтів, а й працівників медзакладу. Є там і положення про ефективну реалізацію прав власника на управління медзакладом, що, зрештою, повинно покращити ефективність управління.

До речі, наглядові ради і створюватимуться саме рішенням власника медзакладу.

Поява таких неупереджених і ефективних наглядових рад є черговою ланкою і логічним продовженням автономізації медичних закладів та реформи децентралізації.

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Джерело: МОЗ

Теги
Громада Медична реформа МОЗ України
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