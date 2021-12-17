Неформальний Міжнародний клуб, що об’єднує сім країн – Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США, відомий як Велика сімка або коротко G7, в спільній заяві дав оцінку новому варіанту коронавірусу Омікрон. Цей штам охарактеризований як такий, що наразі становить найбільшу загрозу для світової охорони здоров’я.

Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ G7, опублікованій одразу після закінчення спільного засідання, яке відбулося вчора, 16 грудня, пізно ввечері.

У повідомленні також йдеться про те, що зараз як ніколи важливо, щоб країни тісно співпрацювали, моніторили ситуацію і обмінювалися даними.

– Глибоко занепокоєні зростанням числа випадків захворювання, міністри погодилися з тим, що ці події слід розглядати як найбільшу поточну загрозу для глобальної охорони здоров’я, – зазначив представник Великої Британії, яка в цей період очолює Велику сімку.

Нагадаємо, що раніше відбулася зустріч міністрів охорони здоров’я країн G7 в тій же Британії. Адже саме тут останнім часом спостерігається рекордна кількість нових випадків Covid-19.

Керівники відомств охорони здоров’я говорили про глобальний доступ до діагностики, секвенування геному, вакцинації та лікарських препаратів, які спрямовані на лікування коронавірусної хвороби.

Вони також погодилися з важливістю кампаній з ревакцинації і регулярного тестування поряд із застосуванням немедикаментозних заходів, наголошується в заяві про підсумки зустрічі.