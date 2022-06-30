Багато медиків залишилися в Україні з початком війни та виконували свої професійні обов’язки. Але якщо про них забути в період відновлення медустанов, вони поїдуть. Ця проблема вимагає вирішення, повідомляє начальник відділу фінансування охорони здоров’я штаб-квартири ВООЗ, автор рекомендацій щодо відновлення системи охорони здоров’я в Україні Джозеф Катцин в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

– Коли я відвідав у травні заклади охорони здоров’я Чернігова, то приємною несподіванкою став той факт, що, незважаючи на всі події, багато лікарів та медсестер залишилися і виконують велику роботу. Це не означає, що проблема від’їзду медичних працівників відсутня, проте важливо розуміти її масштаби, – сказав він.

При цьому представник ВООЗ наголосив, що у процесі відновлення потрібно думати не лише про відновлення інфраструктури охорони здоров’я, а й інвестувати у кадровий потенціал.

Зараз дивляться

– Відновлення закладів охорони здоров’я та покращення їх функціонування має вирішальне значення для прискорення повернення медичних працівників, – сказав він.

Катцин сказав, що необхідно створити цифровий реєстр наявних медичних працівників, їх кваліфікації та місцезнаходження. Потрібно також проаналізувати та змінити розподіл функцій між лікарями та медсестрами та вдосконалити навчальні плани у сфері медичної освіти.

Фото: Лікарі без кордонів