Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін закликав українців не робити поспішні висновки про наявність антитіл проти Covid-19, покладаючись виключно на результати тестів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

– Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформований імунітет до Covid-19. Так само і їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту, – підкреслив санітарний лікар.

За його словами, сьогодні багато приватних лабораторій пропонують зробити тест на наявність антитіл до Covid-19. Деякі люди вважають, що це варто робити перед щепленням, адже так нібито можна зробити висновки щодо свого імунітету на коронавірус.

– Тест на антитіла показує лише те, що людина хворіла на Covid-19 або щеплена проти нього. Поки невідомо, яка саме кількість антитіл забезпечує адекватний захист. У багатьох з перехворілих їх взагалі не виявили, – пише Ігор Кузін.

Він нагадує, що крім антитіл, боротися з інфекцією також допомагають і інші агенти. Наприклад, Т-лімфоцити або Т-клітини, які відіграють важливу роль у формуванні імунного захисту.

Антитіла в першу чергу не дають вірусу проникнути в клітину. Якщо йому це все ж вдасться, то в боротьбу вступають Т-лімфоцити. Вони допомагають організму швидко знешкодити заражені вірусом клітини і перемогти хворобу, а також стимулюють створення антитіл.

– Сам факт того, що ви перехворіли і у вас є антитіла, не гарантує того, що ви не інфікуєтеся знову, – стверджує чиновник.

І зазначає, що якщо після хвороби ви вакцинуєтеся, то це вдвічі поліпшить шанси не заразитися повторно.

За його словами, поки немає наукових досліджень, які могли б точно сказати, що конкретний титр антитіл захистить людину від повторного інфікування або ризику тяжкого перебігу.

Водночас є багато досліджень, які вказують, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, нагадує медик.

Джерело: Игор Кузін