На Рівненщині 41-річна жінка захворіла на ботулізм. Це перший випадок в області у 2022 році.

Про це повідомили у Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб. Мешканка Рівного захворіла внаслідок вживання недоброякісних консервованих огірків домашнього приготування.

Діагноз підтвердили 9 лютого в лабораторії особливо небезпечних інфекцій обласного центру контролю та профілактики хвороб.

– Хвора перебуває на стаціонарному лікуванні з характерними симптомами для ботулізму: порушенням зору, утрудненим ковтанням, онімінням нижньої щелепи, — зазначили у центрі.

Нині жінка перебуває у стані середньої тяжкості. За словами лікаря-епідеміолога Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольги Романчук, пацієнтка категорично заборонила розповідати будь-що про неї та про медичний заклад, в якому вона лікується.

Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Захворювання може призвести до тяжких наслідків.

Найчастіше причиною хвороби стають продукти домашнього консервування – м’ясо та риба, а також в’ялені або копчені продукти. Консервовані продукти, які погано вимили, неправильно або недостатньо термічно обробили, можуть викликати ботулізм.

Детальніше про симптоми та лікування ботулізму – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Рівненський центр контролю та профілактики хвороб