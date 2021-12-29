Фахівці Першого територіального медичного об’єднання Львова вперше провели складну нейрохірургічну операцію на спинному мозку з відновлення рухової активності ніжок 5-річної дитини.

Христина народилася цілком здоровою дитиною. Активно розвивалася і в рік, як більшість діток, навчилася ходити. Однак через кілька місяців м’язи в її ніжках почали напружуватися, з’явилося відчуття крепатури, яке щодня лише посилювалося. Через деякий час дитя вже не могло стати на стопи.

В результаті дитина кілька років пересувалася тільки за допомогою спеціальної коляски-опори. Причина – генетична хвороба Штрюмпеля. Це спадкове захворювання, при якому уражаються бічні й передні спинномозкові стовпи. Хвороба небезпечна паралічем нижніх кінцівок.

Спершу лікарі намагалися зняти спастику, тобто напругу в ніжках, лікарською терапією і відповідною реабілітацією. Але це, на жаль, не допомогло. Недуга прогресувала, і невдовзі стало зрозуміло, що потрібна операція.

Селективна дорзальная ризотомія, так називається рятівне для Христини хірургічне втручання. Суть його в тому, що нейрохірурги добираються до спинного мозку і частково перерізають чутливі нерви, що йдуть до ніг і провокують напругу. Операцію треба виконати так, щоб усунути проблему і не зачепити нерви, які відповідають за рух.

Такого роду втручання виконувалися тільки за кордоном. Однак батьки Христини після консультацій з клініками Туреччини, Ізраїлю та Польщі вирішили довіритися нашим лікарям.

Операція пройшла успішно. Неозброєним оком видно: напруга в м’язах ніжок маленької пацієнтки зменшилася. Зараз дівчинка проходить реабілітацію. І хоча без опори вона ще не ходить, але вже може повністю ставати на стопи.

Якщо позитивна динаміка продовжуватиметься, незабаром Христина зможе вільно ходити.

Для неї і для її батьків це стане найкращим подарунком на Новий 2022 рік.