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Не тільки варення: три нестандартні способи заготовити ягоди

20 Липня 2022, 18:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
морозиво
Джерело: Depositphotos

Ягідний сезон у самому розпалі! Вишні, чорниці, малина, смородина, лохина – все це можна знайти як у саду, так і в магазинах.

Традиційно ягоди або заморожують, або варять з них різноманітні варення та джеми.

Шеф та експерт реаліті На ножах Алекс Якутов пропонує спробувати інші способи продовжити життя літньому врожаю. І приготувати пастилу, зав’ялити вишню та заморозити ягоди у вигляді морозива.

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Пастила з чорниці

Інгредієнти:

  • Чорниця – 1 кг (можна взяти інші ягоди або зробити мікс з кількох видів)
  • Цукор – 200 г
  • Цедра одного лимона
  • Базилік – кілька листочків

Приготування:

  1. Ягоди перемийте, відкиньте на друшляк та дайте стекти воді. Відірвіть хвостики.
  2. Перекладіть у ємність та перебийте в блендері до однорідної маси. Перелийте у каструлю.
  3. Додайте цукор і проваріть на слабкому вогні 30-40 хвилин як на варення. Можна пропустити цей етап, але тоді в суміші лишиться забагато води, і пастила буде сушитися довше.
  4. В кінці варіння додайте цедру лимона і дрібно нарізаний базилік. Добре перемішайте. Ви отримаєте яскравий аромат та смак.
  5. Увімкніть духовку на 60 градусів. На деко, на пергамент викладіть рівним тонким шаром отриману суміш. Вирівняйте ложкою.
  6. Сушіть у духовці з відкритими дверцятами протягом 6-8 годин..
  7. Коли ви дістанете пастилу, вона буде м’якою. Згорніть її сигарою й почекайте, поки остигне. Можна нарізати шматочками або їсти так.

Порада: зберігають пастилу в герметичному контейнері в сухому темному місці. Мінімальний термін зберігання – 4 місяці, але, як показує практика, вона зникає швидше.

В’ялена вишня

Інгредієнти:

  • Вишня – 1 кг
  • Цукор – 100 г
  • Коньяк чи бурбон – 100 г (за бажанням)

Приготування:

  1. Вишню промийте, обсушіть та дістаньте кісточки. Залиште її на якийсь час, щоб стік сік. Його нікуди не виливаємо. Вийде десь 100-200 г фрешу.
  2. Сік перелийте в каструлю та додайте цукор. Поставте на маленький вогонь і дайте закипіти, щоб розчинився цукор.
  3. Дайте остигнути й додайте алкоголь. Залийте вишню сумішшю. Лишіть настоюватися 3-4 години.
  4. Потім відтисніть з ягід сік, викладіть вишню на пергамент, на деко й відправте в духовку, розігріту до 60 градусів, на 10 годин. В’ялять вишню при відкритих дверцятах духовки.

Порада: якщо ви не будете додавати до вишневого соку алкоголь, то потім заморозьте фреш. Його можна додавати до вівсяної каші разом із в’яленою вишнею.

Мінімальний термін зберігання ягід у герметичній тарі в сухому, темному приміщенні – 6 місяців.

Малинове морозиво

  • Малина – 500 г (або будь-які інші ягоди)
  • Варення з бузини, кульбабок, акації (світлого кольору) – 2 ст. л.
  • Ваніль чи ванільний цукор – 1 ч. л.
  • Йогурт грецький жирний – 700г

Приготування:

  1. Ягоди покладіть у сотейник, додайте варення і проваріть 10 хвилин. Можна долити трішки водички. В самому кінці всипте ваніль чи ванільний цукор.
  2. Перекладіть малину в мисочку і дайте остигнути до кімнатної температури.
  3. Додайте йогурт і перемішайте. Скуштуйте на смак і якщо треба, влийте ще варення. Для смаку і краси можна додати 100 г нарізаної кубиками полуниці, але це необов’язково.
  4. Візьміть форми, розкладіть суміш і відправте до морозилки.

Порада: найкраще скористатися спеціальними формами для морозива, але підійдуть будь-які, що витримують низьку температуру. Просто тоді десерт набиратимете ложкою.

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Таке морозиво можна зберігати до двох-трьох тижнів, але впевнені, що воно протримається в морозилці лише кілька днів.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти
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