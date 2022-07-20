Ягідний сезон у самому розпалі! Вишні, чорниці, малина, смородина, лохина – все це можна знайти як у саду, так і в магазинах.

Традиційно ягоди або заморожують, або варять з них різноманітні варення та джеми.

Шеф та експерт реаліті На ножах Алекс Якутов пропонує спробувати інші способи продовжити життя літньому врожаю. І приготувати пастилу, зав’ялити вишню та заморозити ягоди у вигляді морозива.

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Пастила з чорниці

Інгредієнти:

Чорниця – 1 кг (можна взяти інші ягоди або зробити мікс з кількох видів)

Цукор – 200 г

Цедра одного лимона

Базилік – кілька листочків

Приготування:

Ягоди перемийте, відкиньте на друшляк та дайте стекти воді. Відірвіть хвостики. Перекладіть у ємність та перебийте в блендері до однорідної маси. Перелийте у каструлю. Додайте цукор і проваріть на слабкому вогні 30-40 хвилин як на варення. Можна пропустити цей етап, але тоді в суміші лишиться забагато води, і пастила буде сушитися довше. В кінці варіння додайте цедру лимона і дрібно нарізаний базилік. Добре перемішайте. Ви отримаєте яскравий аромат та смак. Увімкніть духовку на 60 градусів. На деко, на пергамент викладіть рівним тонким шаром отриману суміш. Вирівняйте ложкою. Сушіть у духовці з відкритими дверцятами протягом 6-8 годин.. Коли ви дістанете пастилу, вона буде м’якою. Згорніть її сигарою й почекайте, поки остигне. Можна нарізати шматочками або їсти так.

Порада: зберігають пастилу в герметичному контейнері в сухому темному місці. Мінімальний термін зберігання – 4 місяці, але, як показує практика, вона зникає швидше.

В’ялена вишня

Інгредієнти:

Вишня – 1 кг

Цукор – 100 г

Коньяк чи бурбон – 100 г (за бажанням)

Приготування:

Вишню промийте, обсушіть та дістаньте кісточки. Залиште її на якийсь час, щоб стік сік. Його нікуди не виливаємо. Вийде десь 100-200 г фрешу. Сік перелийте в каструлю та додайте цукор. Поставте на маленький вогонь і дайте закипіти, щоб розчинився цукор. Дайте остигнути й додайте алкоголь. Залийте вишню сумішшю. Лишіть настоюватися 3-4 години. Потім відтисніть з ягід сік, викладіть вишню на пергамент, на деко й відправте в духовку, розігріту до 60 градусів, на 10 годин. В’ялять вишню при відкритих дверцятах духовки.

Порада: якщо ви не будете додавати до вишневого соку алкоголь, то потім заморозьте фреш. Його можна додавати до вівсяної каші разом із в’яленою вишнею.

Мінімальний термін зберігання ягід у герметичній тарі в сухому, темному приміщенні – 6 місяців.

Малинове морозиво

Малина – 500 г (або будь-які інші ягоди)

Варення з бузини, кульбабок, акації (світлого кольору) – 2 ст. л.

Ваніль чи ванільний цукор – 1 ч. л.

Йогурт грецький жирний – 700г

Приготування:

Ягоди покладіть у сотейник, додайте варення і проваріть 10 хвилин. Можна долити трішки водички. В самому кінці всипте ваніль чи ванільний цукор. Перекладіть малину в мисочку і дайте остигнути до кімнатної температури. Додайте йогурт і перемішайте. Скуштуйте на смак і якщо треба, влийте ще варення. Для смаку і краси можна додати 100 г нарізаної кубиками полуниці, але це необов’язково. Візьміть форми, розкладіть суміш і відправте до морозилки.

Порада: найкраще скористатися спеціальними формами для морозива, але підійдуть будь-які, що витримують низьку температуру. Просто тоді десерт набиратимете ложкою.

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Таке морозиво можна зберігати до двох-трьох тижнів, але впевнені, що воно протримається в морозилці лише кілька днів.