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Не віддавала український паспорт. Історія 70-річної жінки з Херсона, яку жорстоко побили окупанти

25 Червня 2022, 13:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Тетяна Антонюк

У лікарні св. Луки Першого медоб’єднання Львова уже понад місяць лікується колишня журналістка, а зараз пенсіонерка-волонтерка з Херсону 70-річна Тетяна Антонюк.

Літню жінку жорстоко побили окупанти, бо не хотіла віддавати українського паспорта.

До травня Тетяна категорично відмовлялася залишати окупований Херсон. Та її чоловік, що воює у ЗСУ, все ж таки умовив її, бо дуже піклувався про її безпеку.

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Авто, яким жінка виїздила з сусідами, вороги зупинили на блокпосту. Окупанти відібрали у них всі цінні речі. А коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта –  а зробила вона це принципово – почали її лупцювати. Напівпритомна, із переломом хребта, вона ледь змогла втекти з того ворожого блокпоста.

Евакуаційним потягом у важкому стані її доправили до Львова, де й госпіталізували до Лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови.

Жінка не могла рухатися без сторонньої допомоги та частково втратила слух.

Тетяна Антонюк Херсон-Львыв

Фото Перше медоб’єднання Львова. Відважна жителька Херсона.

Щоб повернути Тетяні можливість рухатися, нейрохірурги  зробили складну вертебропластику: ввели у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент.

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Операція пройшла успішно. Мешканка Херсона Тетяна вже підводиться з ліжка і налаштована рішуче: говорить, що лікуватися довго не буде, адже немає часу лежати – потрібно волонтерити!

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова

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