У лікарні св. Луки Першого медоб’єднання Львова уже понад місяць лікується колишня журналістка, а зараз пенсіонерка-волонтерка з Херсону 70-річна Тетяна Антонюк.
Літню жінку жорстоко побили окупанти, бо не хотіла віддавати українського паспорта.
До травня Тетяна категорично відмовлялася залишати окупований Херсон. Та її чоловік, що воює у ЗСУ, все ж таки умовив її, бо дуже піклувався про її безпеку.
Авто, яким жінка виїздила з сусідами, вороги зупинили на блокпосту. Окупанти відібрали у них всі цінні речі. А коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта – а зробила вона це принципово – почали її лупцювати. Напівпритомна, із переломом хребта, вона ледь змогла втекти з того ворожого блокпоста.
Евакуаційним потягом у важкому стані її доправили до Львова, де й госпіталізували до Лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови.
Жінка не могла рухатися без сторонньої допомоги та частково втратила слух.
Щоб повернути Тетяні можливість рухатися, нейрохірурги зробили складну вертебропластику: ввели у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент.
Операція пройшла успішно. Мешканка Херсона Тетяна вже підводиться з ліжка і налаштована рішуче: говорить, що лікуватися довго не буде, адже немає часу лежати – потрібно волонтерити!
Джерело: Перше медоб’єднання Львова