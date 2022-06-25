У лікарні св. Луки Першого медоб’єднання Львова уже понад місяць лікується колишня журналістка, а зараз пенсіонерка-волонтерка з Херсону 70-річна Тетяна Антонюк.

Літню жінку жорстоко побили окупанти, бо не хотіла віддавати українського паспорта.

До травня Тетяна категорично відмовлялася залишати окупований Херсон. Та її чоловік, що воює у ЗСУ, все ж таки умовив її, бо дуже піклувався про її безпеку.

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Авто, яким жінка виїздила з сусідами, вороги зупинили на блокпосту. Окупанти відібрали у них всі цінні речі. А коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта – а зробила вона це принципово – почали її лупцювати. Напівпритомна, із переломом хребта, вона ледь змогла втекти з того ворожого блокпоста.

Евакуаційним потягом у важкому стані її доправили до Львова, де й госпіталізували до Лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови.

Жінка не могла рухатися без сторонньої допомоги та частково втратила слух.