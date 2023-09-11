14-річний хлопчик із штату Массачусетс у США помер через кілька годин після того, як з’їв тортилью з двома найгострішіми у світі сортами перців – Кароліна Ріпер і Нага Вайпер.

Харріс Волоба був здоровим підлітком без будь-яких захворювань, які могли б легко пояснити харчові ускладнення. Проте невдовзі після їжі йому стало зле.

Підліток звернувся по медичну допомогу зі скаргами на біль у животі. Через кілька годин після того, як його відправили додому, хлопець знепритомнів і перестав дихати.

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Мати Харріса закликала вилучити з продажу цей продукт. На упаковці у вигляді труни з червоним черепом було розміщено попередження, що продукт призначений лише для дорослих, але його не слід вживати також вагітним та людям з хронічними захворюваннями.

Джерело: Science Alert

Фото: Paqui Chips