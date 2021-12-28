На €1,2 млн за три роки збагатилися засновники приватної клініки на продажу новонароджених дітей іноземним громадянам. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ.

Злочинну схему зловмисники назвали програмою сурогатного материнства. Залучали до участі в ній малозабезпечених жінок. За певну винагороду ті виношували дітей з тим, щоб потім немовлят продали іноземцям.

Процес був продуманий, здавалося б, до найдрібніших деталей. Пологи проходили на території Чехії. У документах про народження не було ані слова про сурогатне материнство. Все було обставлено за стандартною процедурою. У графі про матір вказувалася громадянка України, в графі батько – іноземець.

Однак після виписки з пологового будинку у жінок вимагали нотаріально підтверджену відмову від дитини на користь “батька”.

З кожної такої угоди організатори злочинної групи мали €50-70 тис. доходу.

Шістьом учасникам злочинної схеми оголошено підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Під час обшуків у клініці та за місцем проживання злочинців правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.

Спецоперація була проведена силами міжнародної слідчої групи, до складу якої увійшли чеські та шведські правоохоронці.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією належного їм майна.

Наразіс суд має обрати запобіжний захід членам організованої групи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 50 млн грн кожному.