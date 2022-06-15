Всесвітня організація здоров’я повідомляє, що наразі тривають консультації з експертами з приводу нової назви для хвороби “мавпяча віспа”.

Повідомляється, що понад 30 вчених заявили про те, що подальша згадка про вірус, як про африканський, є неточною та дискримінаційною.

Комітет із надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я наступного тижня збереться з метою оцінити небезпеку спалаху захворюваності на віспу. Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

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Голова ВООЗ наголосив, що спалах мавпячої віспи – незвичайний і викликає занепокоєння.

Станом на 12 червня ВООЗ зареєструвала понад 1 600 підтверджених випадків інфікування віспою мавп й близько 1 500 можливих випадків у 39 країнах.

Нагадаємо, що мавпяча віспа найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки. За межі цього регіону її збудник найчастіше потрапляє з людьми, які там побували тваринами.

Донедавна мавпяча віспа вважалася рідкісною вірусною інфекцією: хвороба зазвичай протікає порівняно м’яко, і більшість хворих одужують протягом декількох тижнів.

Дослідження засвідчують, що вакцина проти звичайної віспи Imvanex приблизно на 85% ефективна проти мавпячої віспи, оскільки ці два віруси дуже схожі.

Початкові симптоми охоплюють лихоманку, головний біль, набряки, біль у спині й м’язах.

Після зниження температури може з’явитися висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, найчастіше на долоні і стопи.

Інфекція зазвичай зникає сама й триває від 14 до 21 дня.