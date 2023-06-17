21-річна Ліенн Сазерленд, що страждала на мігрені, за 12 років з дня першого оперативного втручання, яке провів Сем Ельджамель, перенесла вже сім нейрохірургічних операцій.

І нині, у 33 роки, жінка живе з постійним болем і ходить на милицях. У неї в тілі стоїть спеціальна трубка, яка контролює спинномозкову рідину.

Таких скалічених відомим нейрохірургом людей вже виявили понад сотню. Відчувши реальну небезпеку, лікар звільнився у 2013-му році і переїхав до Лівії, де працює й понині.

А в Шотландії продовжується розслідування. Виявлені факти шокують.

Коли Ліенн Сазерленд був 21 рік і вона страждала від хронічної мігрені, один із найкращих хірургів Шотландії запропонував їй допомогу.

Їй пообіцяли, що вона проведе в лікарні кілька днів і має всі шанси на покращення свого стану, оскільки операція, яку зробить хірург Ельджамель, унікальна. Дівчині видалять невелику частину черепа, щоб зменшити тиск, а потім новим, щойно розробленим клеєм заклеять кістку.

Молода дівчина, звісно, повірила, що все так і буде. Адже її хірург свого часу працював керівником нейрохірургії Національної служби охорони здоров’я Великобританії у регіоні Тейсайд.

Далі почався жах.

Жінка, звісно, не пам’ятає, як пройшла операція, але на ранок вона прокинулася у ліжку, за її словами, “просоченому спинномозковою рідиною”. Коли дівчина встала, щоб піти в туалет, то впала, і рідина розлилася по підлозі.

Ліенн каже, що її мамі довелося ловити Ельджамеля в коридорі, щоб змусити його підійти й подивитися на пацієнтку, після чого проперовану швидко відвезли назад до хірургії.

Ліенн провела в лікарні сім місяців. Вона захворіла на менінгіт і гідроцефалію. Ельджамель наказав зробити їй чотири поперекові пункції, хоча в її медичній карті йдеться, що їй не можна було цього робити.

Тепер Ліенн знає, що клей, який використовувався під час операції, був частиною дослідницького випробування. Засіб не перевірявся належним чином. Експериментальний клей не герметизував рану, тому спинномозкова рідина текла пацієнтці по шиї..

– Я була його піддослідним кроликом, він просто грався в Бога, – з сумом говорить Ліенн.

Ліенн – одна зі 100 пацієнтів, які закликають до публічного розслідування шкоди, яку заподіяв хірург Ельджамель.

І хоча їхнє здоров’я вже не можна поправити, вони хочуть переконатися, що винні понесуть відповідальність і що жоден інший хірург не зможе завдати такої шкоди в майбутньому.

Є дані, що Ельджамель прооперував не в тому місці на хребті щонайменше 70 пацієнтів, унаслідок чого багато з них назавжди залишились інвалідами.

Колеги говорять, що однією з причин, чому Ельджамель довгий час був “недоторканним”, є те, що він приніс відділенню багато грошей завдяки своїм дослідницьким проєктам, які багато хто вважав сумнівними.

Тим часом служба охорони здоров’я повідомила, що співпрацює з урядом Шотландії щодо незалежної перевірки лікування пацієнтів під керівництвом Ельджамеля і не може коментувати окремі випадки.