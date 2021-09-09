9 вересня 2021 року дві області України не відповідають показникам зеленої зони карантину, цього разу це – Закарпатська та Львівська.

Згідно з оновленими даними МОЗ, у них перевищена кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

Так, у Закарпатській області зафіксували показник 50,8%. Водночас в останні дні епідситуація там була стабільна.

Другою областю є Львівська, там стан трішки поліпшився, але все одно не відповідає нормі, показник – 62,3%. До речі, Львів останніми днями демонструє червоні показники госпіталізації.

А ось Луганська область, навпаки, опинилася поки що поза ризиком. Там ситуація поліпшилася.

За даними МОЗ, нормальна кількість госпіталізацій – менше 50%.

Поки що усі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Щодня профільне відомство оновлює дані та фіксує поліпшення чи погіршення епідситуації у кожній області.

Експерти прогнозують спалах коронавірусу найближчим часом, тоді колір регіонів може змінитися.