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Один новий регіон: в Україні дві області не відповідають показникам зеленої зони

9 Вересня, 09:38 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

9 вересня 2021 року дві області України не відповідають показникам зеленої зони карантину, цього разу це – Закарпатська та Львівська.

Згідно з оновленими даними МОЗ, у них перевищена кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

Так, у Закарпатській області зафіксували показник 50,8%. Водночас в останні дні епідситуація там була стабільна.

Другою областю є Львівська, там стан трішки поліпшився, але все одно не відповідає нормі, показник – 62,3%. До речі, Львів останніми днями демонструє червоні показники госпіталізації.

А ось Луганська область, навпаки, опинилася поки що поза ризиком. Там ситуація поліпшилася.

За даними МОЗ, нормальна кількість госпіталізацій – менше 50%.

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Поки що усі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Щодня профільне відомство оновлює дані та фіксує поліпшення чи погіршення епідситуації у кожній області.

Експерти прогнозують спалах коронавірусу найближчим часом, тоді колір регіонів може змінитися.

Джерело
МОЗ
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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