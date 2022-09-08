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Один з 20 випадків за всю історію людства: бразилійка народила близнюків від різних батьків

8 Вересня 2022, 15:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Після проведення відповідної ДНК-експертизи з’ясувалося, що у близнюків, яких народила 19-річна бразилійка, виявилося одразу два батька. За визнанням самої дівчини, у неї був секс з двома чоловіками в один день.

Повідомляється, що зробити ДНК-тест молода мама вирішила, щоб з’ясувати, хто ж саме є батьком дітей.

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Спочатку вона зібрала ДНК чоловіка, якого вона вважала батьком. Але після двох тестів результати виявилися позитивними тільки для одного з близнюків.

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Потім вона згадала, що того ж дня займалася сексом з іншим чоловіком, і коли і він пройшов тест, з’ясувалося, що це батько другого близнюка.

Це явище отримало наукову назву “гетеробатьківське суперзапліднення”.

– Це можливо, коли дві яйцеклітини від однієї матері запліднюються різними чоловіками. Немовлята поділяють генетичний матеріал матері, але ростуть в різних плацентах, – пояснив лікар Туліо Хорхе Франко.

За його словами, у світі лише близько 20 інших випадків, коли таке стало можливим.

Місцеві ЗМІ повідомили, що дітям зараз 16 місяців, але Франко розповів про цей випадок тільки на цьому тижні.

Тепер за обома дітьми доглядає один з батьків, підтримуючи таким чином їхню мати.

Джерело
Daily Mail
Теги
Батьки Близнюки Медики новонароджені
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