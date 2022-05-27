Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини

Окупантам не вистачає крові та місць у лікарнях: місцевих жителів Криму змушують бути донорами

27 Травня 2022, 16:45
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
Окупантам не вистачає крові та місць у лікарнях: місцевих жителів Криму змушують бути донорами
Джерело: Depositphotos

В тимчасово окупованому Криму лікарні та санаторії переповнені пораненими окупантами. Найбільше їм не вистачає крові. Тому влада півострова змушує місцеве цивільне населення здавати кров для загарбників. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

– Медичні заклади тимчасово окупованого Криму не можуть впоратися з великим навантаженням, їм катастрофічно не вистачає крові. У зв’язку з цим активно ведеться примусова кампанія донорства крові, – зазначає Денісова.

Влада лікарень навіть вдається до наказів, які забороняють місцевому населенню отримувати безоплатне лікування.

Так, головний лікар Сімферопольської ЦРКБ видав наказ, де зазначено термінову необхідність поповнення запасів крові з розрахунком на 1 500 реципієнтів. Згідно з наказом, лікарня тимчасово зупиняє безоплатне надання медичних послуг.

Зараз дивляться

наказ ТОТ Крим лікарня

Військові госпіталі Севастополя переповнені пораненими окупантами. В деяких палатах перебуває до 40 солдатів.

– Щоб поповнити нестачу в банках крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати будь-хто – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться, – йдеться у повідомленні омбудсмена.

Цивільне населення змушене ставати донорами, аби не втратити роботу.

Такими діями агресор порушує положення статті 50, 56 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з якими, окупаційна держава не може жодним чином перешкоджати отриманню населенням медичної допомоги. Крім того, агресор порушує статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, яка стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Читайте також:
лекарстваГострий дефіцит препаратів: на окупованій Херсонщині назріває гуманітарна криза через відсутність ліків

Джерело: Людмила Денісова

Теги
Війна в Україні, донор крові, Крим
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь