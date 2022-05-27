В тимчасово окупованому Криму лікарні та санаторії переповнені пораненими окупантами. Найбільше їм не вистачає крові. Тому влада півострова змушує місцеве цивільне населення здавати кров для загарбників. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

– Медичні заклади тимчасово окупованого Криму не можуть впоратися з великим навантаженням, їм катастрофічно не вистачає крові. У зв’язку з цим активно ведеться примусова кампанія донорства крові, – зазначає Денісова.

Влада лікарень навіть вдається до наказів, які забороняють місцевому населенню отримувати безоплатне лікування.

Так, головний лікар Сімферопольської ЦРКБ видав наказ, де зазначено термінову необхідність поповнення запасів крові з розрахунком на 1 500 реципієнтів. Згідно з наказом, лікарня тимчасово зупиняє безоплатне надання медичних послуг.

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Військові госпіталі Севастополя переповнені пораненими окупантами. В деяких палатах перебуває до 40 солдатів.

– Щоб поповнити нестачу в банках крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати будь-хто – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться, – йдеться у повідомленні омбудсмена.

Цивільне населення змушене ставати донорами, аби не втратити роботу.

Такими діями агресор порушує положення статті 50, 56 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з якими, окупаційна держава не може жодним чином перешкоджати отриманню населенням медичної допомоги. Крім того, агресор порушує статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, яка стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Джерело: Людмила Денісова