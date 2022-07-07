У Греції, Іспанії, Франції та Німеччині, а також в більш віддалених країнах, таких як Карибські острови, Марокко і Туніс, реєструється значне зростання випадків захворювання на коронавірус в міру поширення варіанту Омікрон BA.5.

Чиновники охорони здоров’я закликають повторно ввести маски та інші запобіжні заходи, а також просять мандрівників проявляти особисту відповідальність, попереджаючи, що ескалація вірусу може призвести до швидкого повернення обмежень.

Міністерство охорони здоров’я Греції заявило, що наразі найбільше страждають люди віком від 18 до 24 років. Випадки захворювання тут найбільш сконцентровані в популярних туристичних регіонах. У минулі вихідні було зареєстровано близько 11 700 нових випадків зараження протягом 24 годин, що майже в три рази більше, ніж на попередньому тижні.

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В останні тижні кількість нових випадків зараження зросла на островах Корфу, Кефалонія і Закінтос в Іонічному морі. Крит, район Аттики, включаючи столицю Греції Афіни, південна частина Егейського моря, включаючи такі острови, як Міконос і Парос, а також Острови Родос і Кос також знаходяться в центрі уваги влади.

По всій Іспанії кількість випадків захворювання зросла більш ніж на 60% порівняно з минулим місяцем, хоча це все ще лише невелика частина того, що було на початку року. Зокрема, вірус дає про себе знати на островах Майорка, Ібіца, Менорка і Форментера, улюблених місцях відпочинку британців, німців і скандинавів.

Лікарі там назвали нинішній рівень тривожним, а місцеві ЗМІ повідомили, що багатолюдні вечірки, за якими люди скучили після двох років пандемічних обмежень, створюють ідеальні умови для поширення висококонтагіозного варіанту Омікрона BA.5.

По всій Іспанії зараз близько 10 тис. осіб проходять лікування від Covid-19, що становить 8% всіх лікарняних ліжок. Це дуже мало в порівнянні з періодом, коли вірус був у розпалі, але все ж досить високо, щоб викликати значне навантаження на ресурси.

У Франції зареєстровано зростаюче число випадків захворювання, майже на 80% всього за два тижні. Але повторне введення обмежень не знаходить народної підтримки.

Італія зафіксувала п’ятимісячний максимум захворюваності і продовжує наполягати на носінні масок в громадському транспорті. Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца закликав інфікованих людей бути свідомими і залишатися вдома.

Португалія вважається країною з підвищеним ризиком після сплеску випадків захворювання. Туристи, які приїжджають сюди, як і раніше повинні довести, що вони вакциновані, протестовані або одужали, а також мають носити маски.

Показник семиденної захворюваності залишається високим у порівнянні з більшістю сусідніх країн і становить 1 150 випадків на 100 тис. населення.

У міру зростання числа випадків захворювання в Німеччині через поширення підваріанта BA.5 Омікрона число смертей від Covid-19 наразі становить близько 500 на тиждень, що органи охорони здоров’я називають неприйнятно високим. Кількість випадків у відділеннях інтенсивної терапії зросла на 12% порівняно з тижнем раніше.

Німецьких і австрійських відпочиваючих, занепокоєних тим, що їхня відпустка може бути зіпсована через хворобу, настійно закликають оформити страховку на випадок скасування поїздки.