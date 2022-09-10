До Польщі надійшла оновлена вакцина проти Covid-19, яка націлена на штам Омікрон ВА.1., повідомив міністр охорони здоров’я Адам Нєдзельський.

У першій партії вдосконалених вакцин 450 тис. доз, через тиждень до країни надійде ще більша партія препаратів. Про це також повідомив міністр.

Він також зазначив, що наступного тижня будуть оприлюднені правила вакцинації четвертою дозою у групі населення віком 12+.

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Напередодні президент Управління реєстрації лікарських засобів, медичних виробів і біотичних продуктів Гжегож Цессак повідомив: щотижня до Польщі будуть надходити партії вакцин проти Covid-19 Pfizer i Moderna кількістю 500-800 тис. доз.

Він також зазначив, що в Європі інтерес до вакцинації дещо знизився. Так, третю дозу вакцини отримали лише 13,5 млн. осіб.

Цессак нагадав, що коронавірус неодноразово дивував людство протягом пандемії, і ми не знаємо, як будуть розвиватися події наступного зимового сезону, але фахівці все ж таки сподіваються, що ми будемо мати не нову мутацію, а лише підвид Омікрону.

Джерело: inPoland