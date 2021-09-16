Отруєння дітей у Хмельницькому: МОЗ ініціює перевірки навчальних закладів

Після масового отруєння дітей у Хмельницькому в Україні відновлять раптові перевірки персоналу таких закладів, зокрема, чи є працівники носіями золотистого стафілококу.

Про це повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Щоб у подальшому уникнути подібних спалахів у навчальних закладах та захистити наших дітей від отруєнь, Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, бригади працюватимуть на усій території країни.

Водночас МОЗ додатково відпрацьовує механізми посилення контролю за якістю проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров’я та лабораторіях.

9-10 вересня 2021 року у Хмельницькому сталося масове отруєння вихованців навчально-виховного об’єднання №1 Школа-дитячий садок. До лікарні звернулися 92 учні та мати одного з них.

Спочатку збудником захворювання вважали вірус. Однак пізніше встановили, що його спровокував золотистий стафілокок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недотримання санітарних норм у навчальному закладі.

Джерело: Віктор Ляшко