Після поточної хвилі штаму Омікрон гостра фаза пандемії коронавірусу Covid-19 у світі може завершитися, заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге. Та для цього необхідна низка умов, вважають у ВООЗ.

– Поєднання заходів, що вживаються державами, та відповідальності людей дає нам шанс, коли хвиля Омікрону завершиться, спробувати вийти з гострої фази пандемії, – сказав Клюге на брифінгу.

Він припустив, що наприкінці року вірус повернеться, тому що через широке інфікування населення можуть виникнути нові мутації вірусу. Але ми маємо змогу уникнути повернення пандемії.

Клюге звернув увагу, що в тих країнах регіону, де високий рівень вакцинації, з хвилею Омікрону спостерігалося дуже швидке та різке зростання кількості випадків зараження, короткий час лікарні були перевантажені хворими на Covid-19. Але потрібно зауважити, що відділення інтенсивної терапії не були переповнені. Пацієнти ж, які потребували спеціального лікування, не були щеплені.

Водночас, наголосив Клюге, високого рівня вакцинації поки що досягнуто не в усіх країнах світу.

Необхідно у всіх країнах досягти високого рівня вакцинації від Covid-19, особливо груп ризику, посилити систему моніторингу та секвенування вірусу, щоб у разі появи нового варіанту швидко його виявити та викласти в бази даних.

ВООЗ також закликає забезпечити рівний доступ до нових ліків проти Covid-19.

Крім того, сказав Клюге, має бути відповідальність людей. Омікрон швидко поширюється, тому важливим залишається самотестування і самоізоляція.